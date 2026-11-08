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Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
26.10 EUR -1.65 EUR -5.95 %
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Zeta Global A veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,72 Prozent auf 471,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 337,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,971 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,140 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,30 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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