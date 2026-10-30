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Ausblick: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
127.38 CNY 0.04 CNY 0.03 %
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Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical präsentiert in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren 1,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 CNY, gegenüber 3,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8,53 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,97 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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