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Ausblick: Zhejiang Lante Optics A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. Registered Shs -A-
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Zhejiang Lante Optics A präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 683,0 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 44,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang Lante Optics A einen Umsatz von 474,0 Millionen CNY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,60 CNY je Aktie, gegenüber 0,960 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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