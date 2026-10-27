Ausblick: Zhejiang Lante Optics A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Zhejiang Lante Optics A präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 683,0 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 44,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang Lante Optics A einen Umsatz von 474,0 Millionen CNY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,60 CNY je Aktie, gegenüber 0,960 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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