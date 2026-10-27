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Ausblick: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Registered Shs Unitary
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Zhejiang Sanhua Intelligent Controls lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,318 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 HKD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,81 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,49 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 HKD, gegenüber 1,12 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 39,86 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 33,55 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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