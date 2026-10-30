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Ausblick: Zhejiang Supcon Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
77.40 CNY -3.60 CNY -4.44 %
Charts | News | Analysen

Zhejiang Supcon Technology A gibt am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,135 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CNY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,98 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,776 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,560 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 8,74 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 8,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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