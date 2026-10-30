Ausblick: Zhuzhou CRRC Times Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

30.10.26 07:01 Uhr

Zhuzhou CRRC Times Electric wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,815 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhuzhou CRRC Times Electric noch 0,770 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,21 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhuzhou CRRC Times Electric einen Umsatz von 6,62 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,24 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,99 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,34 Milliarden CNY, gegenüber 28,59 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net