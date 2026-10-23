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Ausblick: Zijin Mining Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zijin Mining Group Co Ltd (H)
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Zijin Mining Group wird am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen, dass Zijin Mining Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,978 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 115,42 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 94,51 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,11 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 454,24 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 378,02 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.net

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12.09.12 Zijin Mining Group buy Deutsche Bank Securities
19.02.10 Zijin Mining Top 10-Depotaufnahme Geldbrief

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