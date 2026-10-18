Ausblick: Zions Bancorporation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Zions Bancorporation wird am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zions Bancorporation ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Zions Bancorporation 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 889,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zions Bancorporation 1,25 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,01 USD, gegenüber 6,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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