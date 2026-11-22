Ausblick: Zoom Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Zoom Communications wird am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications noch 2,01 USD je Aktie eingenommen.
Zoom Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,87 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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