Ausblick: Zscaler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Zscaler wird am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 42 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zscaler ein EPS von -0,110 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 39 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,93 Prozent auf 877,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zscaler noch 719,2 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 42 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,12 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|02.08.19
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|BMO Capital Markets
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|Needham & Company, LLC
|23.05.19
|Zscaler Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.03.19
|Zscaler Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|19.10.18
|Zscaler Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.