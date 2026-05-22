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Ausblick: Zscaler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zscaler Inc Registered Shs
158,02 EUR 1,96 EUR 1,26%
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Zscaler wird am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

43 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 40 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,24 Prozent auf 835,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zscaler noch 678,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 43 Analysten durchschnittlich 3,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
02.08.2019Zscaler Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
23.05.2019Zscaler OutperformCowen and Company, LLC
01.03.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
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02.08.2019Zscaler Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
23.05.2019Zscaler OutperformCowen and Company, LLC
01.03.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2018Zscaler NeutralBTIG Research
10.04.2018Zscaler HoldDeutsche Bank AG
10.04.2018Zscaler Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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