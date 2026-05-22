Ausblick: Zscaler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zscaler wird am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

43 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 40 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,24 Prozent auf 835,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zscaler noch 678,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 43 Analysten durchschnittlich 3,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net