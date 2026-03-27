Ausblick: zSpace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

zSpace lässt sich am 30.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird zSpace die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,180 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,44 Prozent erhöht. Damals waren -3,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll zSpace in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,950 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 29,2 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 38,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net