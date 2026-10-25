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Ausblick: ZTE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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ZTE Corp.
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Charts | News | Analysen

ZTE lässt sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ZTE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,211 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTE ein EPS von 0,060 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 36,68 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 31,65 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 CNY je Aktie, gegenüber 1,27 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 149,85 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 144,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.12 ZTE neutral Nomura
30.03.12 ZTE buy Nomura
03.02.12 ZTE buy Nomura
20.01.12 ZTE outperform Credit Suisse Group
20.01.12 ZTE buy Nomura

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