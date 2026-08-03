DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,25 +2,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.791 +0,9%Euro 1,1588 +0,1%Öl 88,4 -0,1%Gold 4.395 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
ZTO Express (Cayman) Inc Registered Shs -A- Reg S
19.30 EUR 0.30 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ZTO Express (Cayman) A stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTO Express (Cayman) A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,92 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,51 HKD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZTO Express (Cayman) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 16,82 Milliarden HKD im Vergleich zu 12,77 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,04 HKD, gegenüber 12,13 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 66,30 Milliarden HKD im Vergleich zu 53,25 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ZTO Express (Cayman) A Aktie News

Werbung

ZTO Express (Cayman) A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZTO Express (Cayman) A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.