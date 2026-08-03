DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,25 +2,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.791 +0,9%Euro 1,1588 +0,1%Öl 88,4 -0,1%Gold 4.395 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs)
19.50 EUR -0.10 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ZTO Express (Cayman) A wird am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTO Express (Cayman) A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,41 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,60 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 57,55 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ZTO Express (Cayman) A Aktie News

Werbung

ZTO Express (Cayman) A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZTO Express (Cayman) A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.