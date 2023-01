Vantage Towers-Aktie leicht fester: Vantage Towers konnte im dritten Geschäftsquartal 2022/23 seinen Umsatz steigern - US-Investor Elliott mischt bei Vantage Towers mit

Beim Ausblick zeigte sich der Konzern etwas zuversichtlicher und geht davon aus, die obere Hälfte seiner Gesamtjahresprognose zu erreichen. Die mittelfristigen Ziele bekräftigte die Gesellschaft.

660 neue Makrostandorte seien in den ersten neun Monaten errichtet worden, davon 410 in Deutschland. Mit jeweils 260 neuen Standorten im dritten Quartal und zweiten Quartal 2002/23 habe man die "nachhaltige Wachstumsdynamik fortgesetzt", erklärte der Konzern. Die Nicht-Vodafone-Umsatzerlöse legten um 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 51 Millionen Euro zu.

In den vergangenen drei Monaten belief sich der Konzernumsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) auf 263,7 Millionen Euro, was einen Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im gesamten Geschäftsjahr per Ende März will Vantage Towers den Umsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) weiterhin um 3,0 bis 5,0 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDAaL soll 550 bis 570 Millionen Euro erreichen, und der RFCF (Recurring Free Cash Flow) 405 bis 425 Millionen Euro.

JPMorgan belässt Vantage Towers auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Kennziffer, die die Anzahl der Funkmasten beträfen, seien dagegen etwas hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben. Dass Vantage nun das obere Ende der diesjährigen Zielspannen erreichen wolle, sei keine Überraschung. Der Konsens liege bereits in diesem Bereich.

US-Investor Elliott mischt bei Vantage Towers mit - Aktie steigt

Der aktivistische US-Investor Elliott hat sich ein großes Stück am Funkturmunternehmen Vantage Towers gesichert und könnte damit die Pläne der Noch-Vodafone-Tochter durcheinander wirbeln. Der Hedgefonds des Milliardärs Paul Singer halte zum 24. Januar direkt sowie über andere Instrumente 5,61 Prozent der Anteile, hieß es in einer Stimmrechtsmitteilung am Dienstag. Die Gesellschaft ist dafür bekannt, sich in Unternehmensbelange einzumischen, um daraus Kapital zu schlagen. Die Vantage-Aktie legte kurz nach Veröffentlichung leicht zu.

Bislang will der britische Noch-Mutterkonzern Vodafone sein Tochterunternehmen in ein neues Gemeinschaftsunternehmen namens Oak Holdings übertragen. An diesem hält Vodafone 50 Prozent, den Rest teilen sich die Finanzinvestoren KKR (KKRCo) und GIP Via XETRA zeigt sich die Vantage Towers-Aktie zeitweise 1,27 Prozent in Plus bei 33,566 Euro.

