Ausbreiten der Delta-Variante soll auch Thema bei EU-Gipfel sein

BERLIN (Dow Jones)--Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen bei ihrem Gipfel am Donnerstag und Freitag kommender Woche auch über die neuen Herausforderungen bei der Coronavirus-Pandemie durch die Delta-Variante sprechen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, er sei "ganz sicher", dass bei den Beratungen über die Corona-Pandemie auch "das Ausgreifen der Delta-Variante" ein Thema sein werde.

Bei dem Gipfel sollen auch die Beziehungen zur Türkei und zu Russland erörtert sowie über die wirtschaftliche Erholung in den EU-Ländern gesprochen werden. "Im Anschluss an die Beratungen im März werden sie sich noch einmal mit den EU-Türkei-Beziehungen befassen, wie die seit März vorangeschritten sind", sagte Seibert. "Sie werden die strategische Diskussion zu den EU-Russland-Beziehungen führen", betonte Seibert zudem. Grundlage hierfür sei ein Bericht der EU-Kommission und des Außenbeauftragten.

Danach soll es bei einem Euro-Gipfel im so genannten "inklusiven Format" mit allen 27 Staats- und Regierungschefs nach seinen Angaben vorrangig um Fortschritte in den Bereichen Bankenunion und Kapitalmarktunion gehen. Am Donnerstagmorgen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Beginn der Gipfelberatungen eine Regierungserklärung im Bundestag zu dem Gipfel abgeben.

