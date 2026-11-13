Microsoft-Aktie tiefer: Stundenlanger Cloud-Ausfall legt Outlook und Teams lahm

Ausfall

13.11.26 07:07 Uhr

Microsoft kämpft erneut mit einer größeren technischen Herausforderung, die zahlreiche Nutzer und Unternehmen betrifft.

Eine stundenlange Störung hat zahlreiche Unternehmen und Verbraucher von Microsofts Cloud-Angeboten wie dem E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Betroffen war eine ganze Reihe von Diensten des Windows-Konzerns. Beim Bürokommunikationsdienst Teams etwa konnten Funktionen versagen, die auf die Kalenderanbindung angewiesen sind. Auch der KI-Assistent Copilot war für Unternehmenskunden teilweise nicht nutzbar.

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Microsoft dokumentierte den Kampf gegen die Ausfälle über Mitteilungen auf der Online-Plattform X. Zunächst blieb ein durchschlagender Erfolg aus. Der Softwarekonzern berichtete zunächst von Problemen mit Exchange-Mailboxen in den USA. Anschließend hieß es, die Störung könne weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen. Das Unternehmen versuchte, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten.

Microsoft scheitert zunächst bei der Behebung der Störung

Im nächsten Schritt schien Microsoft einen Erfolg vermelden zu können: Auf den betroffenen Servern sei ein Prozess entdeckt worden, der diese lahmlege. Anschließend habe man einen Teil der Server wieder ans Netz gebracht, die zunächst stabil geblieben seien. Eine Stunde später folgte jedoch ein Rückschlag: Die Server könnten sich erneut aufhängen, sobald Datenverkehr sie erreiche, berichteten die Microsoft-Ingenieure.

Bei einem weiteren Versuch sollte ein Teil der Infrastruktur isoliert hochgefahren werden. Dabei habe man zunächst „positive Ergebnisse“ beobachtet. Wenig später musste Microsoft allerdings erneut einräumen, dass die Maßnahmen nicht wie erwartet griffen. Wie lange die Störung noch andauern könnte, blieb zunächst unklar.

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Microsoft hatte bereits Ende August mit Ausfällen zu kämpfen

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag, meist sind sie allerdings nur von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme jedoch so gravierend oder schwer zu lokalisieren, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts E-Mail-Dienste waren bereits Ende August von einem stundenlangen, großflächigen Ausfall betroffen. Nutzer konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache nannte Microsoft damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur.

Die Microsoft-Aktie gibt nachbörslich an der NASDAQ 0,37 Prozent auf 521,07 US-Dollar ab.

REDMOND (dpa-AFX)