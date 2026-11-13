Weltweiter Ausfall zahlreicher Dienste: Microsoft meldet Fortschritte bei der Störungsbehebung - Aktie fällt

Ausfall

13.11.26 13:54 Uhr

Microsoft kämpft mit einer weltweiten Störung seiner Cloud-Dienste, die zahlreiche Unternehmen und Verbraucher beeinträchtigt.

Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Werbung

Microsoft kämpft mit weltweiten Ausfällen

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Microsoft kommt bei Behebung der Störung voran

Laut Angaben der Microsoft-Ingenieure wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Zwischendurch schien Microsoft bereits einen Erfolg vermelden zu können: Ein Teil der Server werde wieder ans Netz gebracht - "und sie bleiben soweit stabil". Wenig später folgte jedoch der Rückschlag: Wiederhochgefahrene Server drohten erneut auszufallen, sobald wieder Datenverkehr auf sie traf. Auch ein späterer Versuch, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, brachte zunächst nur teils positive Ergebnisse; weitere Gegenmaßnahmen griffen nach Konzernangaben nicht wie erhofft.

Werbung

Inzwischen meldet Microsoft weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung der gestörten Systeme. Für Teile der betroffenen Infrastruktur seien Maßnahmen abgeschlossen worden, der Datenverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Konzern auf der Plattform X mit. In zentralen Bereichen wie dem Zugriff auf Postfächer und der Verarbeitung zuvor verzögerter E-Mails seien Verbesserungen zu verzeichnen. Vereinzelt könne es allerdings noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Auch Anwender beobachteten Verbesserungen: Nachdem Teams zunächst größtenteils wieder nutzbar gewesen war, zeigten sich am frühen Nachmittag deutscher Zeit auch beim E-Mail-Dienst Outlook deutliche Fortschritte.

Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Ob und wann sämtliche Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, geht aus den jüngsten Angaben zunächst nicht hervor. Für Anwender stellte Microsoft zudem ein ausführlicheres Software-Update bereit.

Werbung

Deutsche Bahn und Flughäfen kaum betroffen

Die umfassende Microsoft-Störung hatte bislang kaum Auswirkungen auf den Zugverkehr der Deutschen Bahn. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail hätten versendet werden können. Der eigentliche Grund für die Anpassungen habe jedoch nicht in der IT gelegen, sondern in der Infrastruktur- oder Fahrzeugtechnik.

Auch bei der Lufthansa gab es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als E-Mails. Auch der Hauptstadt-Flughafen BER meldete keine Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief ebenfalls ungestört. Die Systeme seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport. Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus.

Im Frankfurter Finanzdistrikt war vor allem die interne Kommunikation gestört. Die Commerzbank habe jedoch schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher. Sämtliche Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen ohne Störungen. Die Deutsche Bank lehnte zunächst einen Kommentar ab. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt: "Der Handel ist nicht betroffen und läuft stabil."

Microsoft hatte bereits Ende August mit einem großen Ausfall zu kämpfen

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme in den riesigen Cloud-Infrastrukturen so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.

Die Microsoft-Aktie gibt vorbörslich an der NASDAQ 1,31 Prozent auf 516,13 US-Dollar ab.

REDMOND (dpa-AFX)