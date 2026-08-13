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Ausfallzeiten verhindern

Siemens-Aktie fällt: Entwicklung eines KI-Transformers

Siemens-Aktie fällt: Entwicklung eines KI-Transformers

Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt.

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Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.

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Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 283,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Buy UBS AG

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