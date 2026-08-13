Siemens-Aktie stabil: Entwicklung eines KI-Transformers
Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt.
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Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.
Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,05 Prozent auf 283,95 Euro.
DOW JONES
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