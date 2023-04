NASDAQ-Wert Tesla-Aktie im Minus: Tesla will wohl in China produzierte Autos nach Nordamerika exportieren

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,04 EUR

In Shanghai habe der US-Elektroautobauer Anfang des Monats mit der Produktion seines "Model Y" zur Ausfuhr nach Kanada begonnen, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die für Kanada konzipierten Fahrzeuge sollten noch in diesem Jahr verkauft werden. Im laufenden Quartal sollen knapp 9.000 solcher Autos hergestellt werden, wie aus dem von Reuters eingesehenen Produktionsprotokoll hervorging. Der Schritt verbindet erstmals Teslas größtes Werk mit seinem größten Markt. Eine Stellungnahme des Autobauers lag bislang nicht vor.

Am Wochenende hatte der von Elon Musk geleitete Konzern bekannt gegeben, eine neue und günstigere Version des "Model Y" in Kanada anbieten zu wollen. Das Auto könne nach einer vollständigen Ladung 245 Meilen (394 Kilometer) zurücklegen. Die US-Version des Modells komme zum Einstiegspreis auf 279 Meilen. Sowohl die neue Version als das bereits in Kanada angebotene Standard-Modell erfüllten Subventionsbedingungen, hatte das Verkehrsministerium am Freitag mitgeteilt. Somit können Interessierte bei einem Kauf oder einem vierjährigen Leasing-Vertrag mit Zuschüssen in Höhe von 5.000 kanadischen Dollar (umgerechnet 3362 Euro) rechnen.

Die Tesla-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Montag zeitweise 1,83 Prozent tiefer bei 162,06 US-Dollar.

Shanghai (Reuters)

