DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,0%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.120 -0,4%Euro1,1762 +0,1%Öl98,58 +0,6%Gold4.762 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus
Top News
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausfuhren sinken

Chinas Exporte verlieren überraschend stark an Schwung

14.04.26 07:12 Uhr
Export-Dämpfer aus China: Wachstum bricht überraschend ein | finanzen.net

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und steigender Unsicherheit im Welthandel hat Chinas Exportwachstum im März deutlich an Tempo verloren.

Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 2,5 Prozent, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Damit fiel das Exportwachstum erheblich schwächer aus als von Analysten erwartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatten Chinas Exporte noch deutlich stärker zugelegt.

Importe steigen kräftig

Überraschend kräftig legten dagegen im März die Importe um fast 28 Prozent zu. Chinas Handelsüberschuss schrumpfte dadurch auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs sorgen steigende Energiepreise und neue Unsicherheit über Lieferketten für Belastungen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Straße von Hormus, über die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports läuft.

Höhere Kosten für Energie und Transport dürften auch exportorientierte chinesische Unternehmen belasten. Zugleich könnten die Verwerfungen im Nahen Osten die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten dämpfen.

Stützende Faktoren für China

Marktbeobachter sehen jedoch auch stützende Faktoren für China. So könnte die zweitgrößte Volkswirtschaft mittelfristig davon profitieren, dass sie bei grünen Energietechnologien und Elektroautos stark aufgestellt ist.

Die Sorge vor steigenden Ölpreisen könnte in anderen Ländern die Nachfrage nach solchen Produkten erhöhen.

PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com