DAX24.835 +0,9%Est506.280 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 -0,6%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.138 -1,0%Euro1,1398 -0,2%Öl72,59 +0,1%Gold4.036 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall im Fokus
Top News
MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen
SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Adtran Networks SE-Dividende SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Adtran Networks SE-Dividende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausgekickt

adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft schwach

30.06.26 09:17 Uhr
adidas-Aktie leidet unter frühem WM-Aus der DFB-Elf | finanzen.net

Nach dem frühen Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hat die Aktie des Ausrüsters adidas am Dienstag nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,50 EUR -3,00 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
36,83 EUR 0,50 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Via XETRA ginges für das Papier zuletzt um 0,86 Prozent nach unte auf 179,35 Euro. Da waren sie zunächst auf den höchsten Stand seit acht Monaten gestiegen, hatten anschließend aber ins Minus gedreht.

Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage vor allem nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben. Von den Tiefs von Mitte Mai bei knapp 140 Euro hatten die Papiere um fast 30 Prozent zugelegt. adidas-Chef Björn Gulden hatte das Trikot jüngst einen Verkaufsschlager genannt. Die Nachfrage dürfte nun wohl deutlich nachlassen.

Ein Händler sagte, dass die WM das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar angetrieben haben dürfte. Dem stünden mit Blick auf die Ergebnisse allerdings deutlich höhere Ausgaben für das Marketing im Zusammenhang mit der sportlichen Großveranstaltung gegenüber. Unter dem Strich dürfte adidas aber Marktanteile hinzugewinnen, vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
09:11adidas BuyDeutsche Bank AG
08:01adidas BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:11adidas BuyDeutsche Bank AG
08:01adidas BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen