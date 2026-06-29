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Ausgekickt

adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft stabil

30.06.26 12:21 Uhr
adidas-Aktie unbeeindruckt von frühem WM-Aus der DFB-Elf | finanzen.net

Nach dem frühen Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hat die Aktie des Ausrüsters adidas am Dienstag nur zeitweise nachgegeben.

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Via XETRA ging es für das Papier im Tagestief bis auf 176,75 Euro nach unten. Aktuell zeigt sich die Aktie jedoch unbewegt bei 180,90 Euro.

Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage vor allem nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben. Von den Tiefs von Mitte Mai bei knapp 140 Euro hatten die Papiere um fast 30 Prozent zugelegt. adidas-Chef Björn Gulden hatte das Trikot jüngst einen Verkaufsschlager genannt. Die Nachfrage dürfte nun wohl deutlich nachlassen.

Ein Händler sagte, dass die WM das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar angetrieben haben dürfte. Dem stünden mit Blick auf die Ergebnisse allerdings deutlich höhere Ausgaben für das Marketing im Zusammenhang mit der sportlichen Großveranstaltung gegenüber. Unter dem Strich dürfte adidas aber Marktanteile hinzugewinnen, vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Photoman29 / Shutterstock.com

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