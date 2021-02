Ausgesetzte Antragspflicht drückt Insolvenzen im November

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt wegen der ausgesetzten Antragspflicht niedrig. Im November meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.046 Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 26,0 Prozent weniger als im November des Vorjahres. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht in einem Insolvenz-Anstieg wider.

Ein Grund dafür ist, dass die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt wurde. Die bereits ab Oktober 2020 wieder geltende Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen wird unter anderem aufgrund der Bearbeitungszeit der Gerichte erst später Auswirkungen auf die Zahlen haben.

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im November im Baugewerbe mit 162 Fällen (November 2019: 212). Unternehmen des Wirtschaftsbereichs Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) stellten 154 (218) Insolvenzanträge. Im Gastgewerbe wurden 131 (158) Insolvenzanträge gemeldet.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen beliefen sich im November auf knapp 1,4 (rund 3,4) Milliarden Euro.

Bei der vorläufigen Zahl der eröffneten Regelinsolvenzen im Januar 2021 deutet sich eine erneute Richtungsänderung an. 2020 zeigte sich hier eine stetig sinkende Zahl, bis sich im November (plus 5 Prozent) und Dezember (plus 18 Prozent) eine Trendumkehr abzeichnete. Diese Entwicklung endete im Januar: Die Zahl sank im Vormonatsvergleich um 5 Prozent und lag um 34 Prozent niedriger als im Januar 2020.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2021 02:59 ET (07:59 GMT)