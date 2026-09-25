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Ausgeweitete Vereinbarung

Akamai-Aktie schießt nach Milliarden-Deal mit Anthropic zweistellig hoch

Akamai-Aktie schießt nach Milliarden-Deal mit Anthropic zweistellig hoch

Ein milliardenschwerer Vertrag mit Anthropic lässt die Akamai-Aktie nach einem schwachen Handelstag plötzlich deutlich zulegen.

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Akamai Inc.
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  • Anthropic bindet sich langfristig an Akamais Cloud-Infrastruktur
  • Optionsschein könnte Anthropic künftig an Akamai beteiligen
  • Vertrag lässt sich auf rund 20 Milliarden US-Dollar ausweiten
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Akamai, Anbieter von Cloud-Infrastruktur, hat mit Anthropic eine auf 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre ausgeweitete Vereinbarung geschlossen, die sich um weitere 9 Milliarden US-Dollar auf rund 20 Milliarden US-Dollar aufstocken lässt.

Akamai baut Anthropic-Geschäft massiv aus

Akamai teilte am Donnerstag mit, die Zusammenarbeit mit Anthropic deutlich auszuweiten. Die Vereinbarung sieht vor, dass die verteilte Infrastruktur und Software der Akamai Cloud die wachsenden CPU-Workloads von Anthropic übernimmt. Als Teil des Geschäfts erhielt Anthropic einen Optionsschein, der zum Kauf wandelbarer, stimmrechtsloser Vorzugsaktien der Serie B berechtigt. Nach Umwandlung entspräche dies rund 7,7 Millionen Stammaktien oder bis zu 5 Prozent der ausstehenden Akamai-Aktien, zum Ausübungspreis von 111,33 US-Dollar pro Aktie. Rund 2 Prozent davon sollen im Zusammenhang mit der jetzt verkündeten Verpflichtung vesten, die übrigen 3 Prozent nur, falls Anthropic den Vertrag um bis zu weitere 9 Milliarden US-Dollar erweitert.

Für die Investitionen im Rahmen der Vereinbarung rechnet Akamai mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bleibe davon unberührt, die Investitionsausgaben des laufenden Jahres sollen aber um rund 1,7 Milliarden US-Dollar steigen, um kritische Lieferkettenkomponenten wie Speicher zu sichern. CEO Tom Leighton erklärte, Anthropic treibe die KI-Revolution voran und habe sich für die Fähigkeiten von Akamai beim Aufbau und Betrieb von KI-Infrastruktur in großem Maßstab entschieden. Die Vereinbarung ergänzt bereits in diesem Jahr angekündigte mehrjährige Zusagen aus dem übrigen Kundenstamm von Akamai im Wert von über 2,8 Milliarden US-Dollar.

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Kurssprung der Akamai-Aktie an der NASDAQ

Der Akamai-Aktienkurs hatte den regulären Handel an der NASDAQ am Donnerstag bei 110,41 US-Dollar beendet, ein Tagesverlust von 6,78 Prozent. Nach Veröffentlichung der Anthropic-Nachricht reagiert der Titel positiv. Die Nachricht schickt das Papier im vorbörslichen Handel zeitweise um 21,35 Prozent nach oben auf 133,98 US-Dollar.

Analystenbild zu Akamai

Von 22 bei TipRanks erfassten Analysteneinschätzungen liegt das durchschnittliche Kursziel für die Akamai-Aktie bei 152,53 US-Dollar. 13 der Häuser raten zum Kauf, acht zum Halten und eines zum Verkauf.

Worauf Akamai-Anleger nun schauen

Der Vertrag räumt Anthropic allerdings Kündigungsrechte ein, etwa bei erheblichen Ausfällen, Vertragsverstößen oder bestimmten Insolvenzfällen, sodass die genannte Vertragssumme nicht automatisch bereits gesichertem Umsatz entspricht.

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Ob sich die milliardenschwere Kooperation mit Anthropic in den kommenden Quartalszahlen von Akamai niederschlägt, dürfte Anleger besonders interessieren, zumal die im Vertrag verankerten Kündigungsrechte Spielraum für spätere Anpassungen lassen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.04.19 Akamai Buy Needham & Company, LLC
04.04.19 Akamai Strong Buy Tigress Financial
13.02.19 Akamai Buy B. Riley FBR
30.10.18 Akamai Buy B. Riley FBR
10.09.18 Akamai Buy D.A. Davidson & Co.

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