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Ausgliederung

thyssenkrupp-Aktie stabil: Aktionäre erhalten TK-Accelis-Anteile im Verhältnis 20 zu 1

29.06.26 16:23 Uhr
thyssenkrupp-Aktie: Gratis TK-Accelis-Anteile im Verhältnis 20:1 für Aktionäre | finanzen.net

Im Zuge der geplanten Ausgliederung der Werkstoffhandelssparte von thyssenkrupp sollen die Aktionäre für je 20 Aktien des MDAX-Konzerns eine neue Aktie der TK Accelis Group erhalten.

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Das Zuteilungsverhältnis für die Gewährung der Kommanditaktien beträgt somit 20 zu 1, wie thyssenkrupp mitteilte.

Der Konzern hatte am 16. Juni angekündigt, einen Minderheitsanteil von 49 Prozent an der, die von Material Services in TK Accelis umbenannt wurde, an die Börse zu bringen. Dieser Anteil soll zunächst an die thyssenkrupp-Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an dem Konzern übertragen werden. Danach sollen die Aktien an der Frankfurter Börse notiert werden. Insgesamt werden nun 31.126.587 neue Aktien begeben.

Dem müssen die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 7. August noch zustimmen. Mit Wirksamwerden der Abspaltung halten sie dann entsprechend 49 Prozent TK Accelis direkt, und 51 Prozent mittelbar über ihre Beteiligung an der thyssenkrupp AG.

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 10,24 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

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