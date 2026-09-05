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Auslandsauslieferungen

BYD-Aktie leichter: Autobauer prüft Milliardenauftrag für neue Transportschiffe

BYD-Aktie leichter: Autobauer prüft Milliardenauftrag für neue Transportschiffe

Ein Bericht über einen möglichen Milliardenauftrag für Autotransportschiffe rückt die BYD-Aktie in den Fokus, während die Exportzahlen des Autobauers rasant steigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
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  • Möglicher Milliardenorder für neue Frachtschiffe
  • Auslandsverkäufe wachsen deutlich schneller, während der Heimatmarkt schrumpft
  • Europäische Rivalen reagieren mit Stellenabbau auf den chinesischen Vorstoß
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BYD, ein chinesischer Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Batterien, prüft laut einem Bericht des Branchendiensts Digitimes einen Auftrag über rund eine Milliarde US-Dollar für zusätzliche Autotransportschiffe. Der Autobauer will damit die rasant wachsenden Auslandsverkäufe logistisch absichern, während das Geschäft im chinesischen Heimatmarkt schrumpft. Eine offizielle Bestätigung des Konzerns steht bislang aus.

Exporte wachsen, Heimatmarkt schrumpft

Zwischen Januar und August 2026 stiegen die Auslandsverkäufe von BYD um 85,7 Prozent auf rund 1,16 Millionen Fahrzeuge. Für das Gesamtjahr hat der Konzern seine Prognose inzwischen auf 1,9 bis 2,0 Millionen Fahrzeuge angehoben, nachdem das Ziel zuvor bei 1,5 Millionen lag. Im Inland sind die Verkäufe im selben Zeitraum um rund ein Drittel eingebrochen.

Konkurrenz gerät unter Druck

Der Exporterfolg von BYD trifft etablierte Autohersteller in Europa hart. Volkswagen kündigte jüngst den Abbau von weiteren 50.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken an und nennt dafür unter anderem die chinesische Konkurrenz sowie gestiegene US-Zölle als Gründe.

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Kurs der BYD-Aktie und Analystenbild

In Hongkong gibt das BYD-Papier zeitweise rund 0,77 Prozent nach auf 83,85 Hongkong-Dollar.

Bei TipRanks bewerten elf Analysten die BYD-Aktie mit "Buy", zwei weitere mit "Hold", damit ergibt sich insgesamt eine starke Kaufempfehlung. Die Kursziele liegen dabei zwischen 95 und 150 HKD. Das durchschnittliche Kursziel von 127,73 HKD bedeutet ein beträchtliches Aufwärtspotential von über 52 Prozent.

Ob BYD den geprüften Schiffsauftrag tatsächlich vergibt, bleibt zunächst offen. Der nächste Blick auf die Geschäftszahlen richtet sich auf den vorläufig angesetzten Termin im November 2026, der weiteren Aufschluss über die Exportdynamik und die Profitabilität im internationalen Geschäft geben dürfte.

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Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

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