Geld im Ausland investieren: In diesen Ländern ist das Kapital am besten aufgehoben

Platz 11: Das Ranking

Das amerikanische Nachrichtenmagazin U.S. News hat in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen BAV Consulting und der Wharton School der University of Pennsylvania 80 Länder untersucht und ermittelt, welche 2020 die beliebtesten unter Investoren waren. Befragt wurden mehr als 21.000 Menschen weltweit, die die Länder nach den Faktoren Bodenschätze, Handel, Effizienz und strategische Vermögenswerte wie Marken oder Technologien bewertet haben. Stand ist der 8. März 2021.

Quelle: U.S. News, Bild: Nomad Soul / Shutterstock.com