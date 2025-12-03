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Auslandstransaktionen

Aktien von HSBC, Prudential & Co. unter Druck - Beschränkungen für China-Kunden

04.06.26 13:11 Uhr
China-Beschränkungen: HSBC & Prudential-Aktien im Sinkflug | finanzen.net

Britische Banken mit starkem Asiengeschäft sind am Donnerstag kräftig unter Druck geraten.

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Aktien
HSBC Holdings plc
15,20 EUR -1,11 EUR -6,78%
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Standard Chartered plc
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Am deutlichsten abwärts ging es mit minus 8 Prozent für Prudential, gefolgt von Standard Chartered und HSBC. Einem Medienbericht zufolge eröffnen einige Banken in Hongkong keine Konten für Kunden aus Festlandchina mehr, die für Auslandstransaktionen genutzt werden könnten.

Bereits bisher gab es strenge Prüfungen der Hongkonger Behörden für chinesische Bürger. Hintergrund ist das Dekret 837 der chinesischen Regierung, das Investitionen im Ausland seiner Bürger und Unternehmen regelt. Laut dem JPMorgan-Analysten Farooq Hanif klängen die Schlagzeilen dramatischer, als es die praktischen Auswirkungen für die Banken dann sein dürften.

/ag/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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