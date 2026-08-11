Fraport-Aktie höher: Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagier-Plus im Juli
Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Juli trotz eines Rückgangs bei den Flugbewegungen ein Passagierwachstum um 1,4 Prozent auf rund 6,2 Millionen Fluggäste.
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Dieser Anstieg bei gleichzeitig weniger Starts und Landungen (41.286) resultierte nach Angaben von Fraport im Wesentlichen aus einer besseren Auslastung der Maschinen sowie dem Einsatz größerer Flugzeuge. Besonders gefragt waren Urlaubsziele in Südeuropa sowie Langstreckenziele in Israel, China, Brasilien und Teilen Afrikas. Während das Cargo-Volumen leicht um 0,9 Prozent zulegte, ging die Summe der Höchststartgewichte um 0,8 Prozent zurück.
Auf internationaler Ebene verzeichnete die Mehrheit der von Fraport betriebenen Flughäfen ebenfalls ein deutliches Wachstum. Besonders starke Zuwächse gab es am Flughafen Ljubljana (+14,9 Prozent) sowie an den griechischen Flughäfen (+5,4 Prozent), gefolgt von den Standorten in Brasilien (+5,9 Prozent) und Bulgarien (+5,2 Prozent), während in Antalya (-1,2 Prozent) und Lima (-0,6 Prozent) leichte Rückgänge verbucht wurden. Insgesamt stieg das Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns im Berichtsmonat um 2,2 Prozent auf rund 23,4 Millionen Passagiere.
Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zwischenzeitlich 0,37 Prozent auf 67,1 Euro.
DJG/cbr/brb
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