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Airbus-Aktie steigt: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge

10.04.26 14:33 Uhr
Airbus-Aktie im Plus: 114 Jets ausgeliefert - starke Nachfrage nach A320neo | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert.

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Airbus SE
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Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs.

< Auf XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise mit einem Aufschlag von 0,73 Prozent auf 172,10 Euro p>DJG/sha/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus

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