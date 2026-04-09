Airbus-Aktie verliert: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge
Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert.
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Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs.
DOW JONES
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Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus