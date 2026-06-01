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Auslieferungszahlen

Tesla-Aktie erholt sich: Deutlich mehr Fahrzeuge aus chinesischer Produktion ausgeliefert

02.06.26 14:29 Uhr
Auslieferungszahlen überzeugen Anleger: Tesla-Aktie an der NASDAQ nach Kursrutsch mit Erholungstendenzen | finanzen.net

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Mai deutlich mehr in China gebaute Autos ausgeliefert.

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Gegenüber dem Vorjahresmonat zogen die Verkäufe der Fabrik in Shanghai um gut 39 Prozent auf 85.982 Autos an, wie aus vorläufigen Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorging.

Modellwechsel sorgt für verbesserte Auslieferungszahlen

Auch im April hatten die Auslieferungen mit mehr als einem Drittel Plus stark angezogen. Tesla war vor einem Jahr deutlich abgerutscht. Das Unternehmen hatte dafür vor allem einen Modellwechsel beim stückzahlstarken Model Y verantwortlich gemacht.

Die Fabrik in Shanghai produziert sowohl Autos vom Typ Model 3 als auch das Model Y. In den Zahlen sind auch Exporte enthalten. Tesla beliefert mit der Produktion aus China unter anderem auch den europäischen Markt. Die Tesla-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel 0,3 Prozent.

Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Tesla-Aktie nach dem gestrigen Kursrutsch mit Erholungstendenzen: Zeitweise steht ein Plus von 0,61 Prozent auf 418,45 US-Dollar an der Kurstafel.

/men

SHANGHAI (dpa-AFX)

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Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com

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