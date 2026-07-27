Xiaomi-Aktie schwächelt: Auslieferungen im Juli zum vierten Mal in Folge über 30.000 - Was Anleger dennoch stört
Xiaomi meldete für Juli erneut mehr als 30.000 E-Auto-Auslieferungen. Doch für Anleger rücken andere Zahlen in den Blick, die Sorgen bereiten.
Werte in diesem Artikel
- Xiaomi meldete für Juli den vierten Monat mit über 30.000 E-Auto-Auslieferungen
- Genaue Stückzahl und Aufteilung nach Modellen bleibt offen
- Auslieferungsziel für 2026 noch nicht einmal zur Hälfte erreicht
Die Xiaomi-Aktie fiel am Montag im Hongkonger Handel schlussendlich um 2,85 Prozent auf 27,96 Hongkong-Dollar, obwohl das Unternehmen für seine Automobilsparte gerade erst die Fortsetzung einer Auslieferungsserie gemeldet hat. Anleger stören sich jedoch offenbar daran, dass der E-Autohersteller keine genauen Zahlen genannt hat - und das Jahresziel offenbar in immer weitere Ferne rückt.
Vierter Monat über der 30.000er Marke, aber ohne genaue Zahlen
Xiaomi teilte am Samstag mit, im Juli erneut mehr als 30.000 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Damit hielt der Konzern die Marke bereits den vierten Monat in Folge, nannte aber wie in den Vormonaten keine genaue Stückzahl und keine Aufteilung nach Modellen. Detaillierte Daten dürften laut CnEVPost erst im weiteren Verlauf des Monats über den Herstellerverband CPCA folgen. Zur Einordnung: Laut Branchendaten wurden im Juli des Vorjahres 30.452 Einheiten ausgeliefert. Ein spürbares Wachstum im Vorjahresvergleich ergäbe sich somit nur, wenn die aktuelle Zahl deutlich über der genannten Schwelle von 30.000 Fahrzeugen liegt. Liegt sie nur knapp darüber, wäre sogar ein Auslieferungsrückgang gegenüber den Zahlen von Juli 2025 denkbar.
Xiaomi-Aktie unter Druck: Zielmarke für Auslieferungen in 2026 rückt in weite Ferne
Nach einer Auswertung von CnEVPost kam Xiaomi zudem im ersten Halbjahr 2026 nur auf 185.055 ausgelieferte Fahrzeuge. Das entspricht zwar einem Plus von 17,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, damit deckt der Konzern rechnerisch aber erst rund 34 Prozent des für das Gesamtjahr ausgegebenen Ziels von 550.000 Fahrzeugen ab. Um die Zielmarke noch zu erreichen, müsste Xiaomi in der zweiten Jahreshälfte im Schnitt rund 60.000 Fahrzeuge pro Monat ausliefern, also rund doppelt so viele wie derzeit bei den monatlichen Auslieferungen kommuniziert werden. Genau diese Lücke, zusammen mit der vagen Formulierung ohne belastbare Julizahl, dürfte zu den Gründen zählen, warum die aktuellen Auslieferungszahlen den Kurs der Xiaomi-Aktie am Montag nicht stützen.
Neue Modelle sollen neuen Schwung bringen
Mit der am 30. Juli vorgestellten Baureihe Sky Nomad möchte Xiaomi den Rückstand zum Jahresziel jedoch noch aufholen. Sky Nomad ist Xiaomis zweite Fahrzeugserie und zugleich der erste Vorstoß des Konzerns in Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerung (EREV). Das Spitzenmodell N90 Max startet laut CnEVPost im Vorverkauf bei 299.900 Yuan, umgerechnet rund 44.171 US-Dollar, die kleinere Variante N70 Max bei 259.900 Yuan. Beide Modelle sollen im September offiziell in den Verkauf gehen.
Preislich liegt der N90 Max damit unter dem sechssitzigen Model Y L von Tesla, der für 339.000 Yuan angeboten wird, und tritt so in direkte Konkurrenz zum US-Hersteller. Einen ersten größeren Auftritt hat die Baureihe am 21. August auf der Chengdu Auto Show, wo sich zeigen dürfte, ob Sky Nomad das für das Jahresziel nötige Zusatzvolumen liefern kann.
Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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