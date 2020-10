Ausnahme für virtuelle Hauptversammlungen bis Ende 2021 verlängert

GO

Heute im Fokus

DAX etwas fester -- ASML will weiter wachsen -- Dermapharm-Hauptaktionär schlägt Teil seiner Aktien los -- Covestro, Nordex, Henkel, thyssenkrupp, Sartorius im Fokus

Just Eat Takeaway mit starkem Bestellwachstum. Lufthansa-Aktie sehr schwach - Sorgen vor neuen Corona-Einschränkungen. Siemens Healthineers bringt Corona-Schnelltest auf den Markt. Regierung setzt in WTO-Streit um Boeing auf Verhandlungen. Nestlé integriert Aimmune Therapeutics. Sunrise-Aktionäre dienen Liberty 82 Prozent der Aktien an. Apple präsentiert das iPhone 12 und legt im Lautsprecher-Geschäft mit günstigerem Modell nach.