Ausnahmezustand in Türkei zum siebten Mal verlängert

Heute im Fokus

DAX um Vortagesschluss -- US-Börsen kaum bewegt -- Morgan Stanley mit Rekordgewinn -- Continental-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck -- Razzia bei Porsche wegen Abgasskandal -- Tesla, IBM im Fokus

Schweizer Franken erstmals seit Kursfreigabe wieder auf altem Niveau. Bitcoin-Kritiker Shiller: Vielleicht wird die Bitcoin-Blase nie platzen. Erdogan will vorgezogene Wahlen in der Türkei - Türkische Lira steigt. eBay-Aktie mit klarem Plus nach Analystenkommentar. Opel will angeblich Belegschaft in Eisenach fast halbieren.