SAP-Chef Klein: "SAP wird eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt" - SAP-Aktie gewinnt

"Wir gewinnen viele neue Investoren hinzu, die auf Wachstum und Kundenerfolg setzen, und genau da liegt unser Schwerpunkt", sagte Klein der Zeitung "Handelsblatt" (Montagausgabe). Zudem habe der Konzern im klassischen Lizenzgeschäft eine große Kundenbasis. "Und ich bin mir sicher: SAP wird langfristig eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt sein."

Nach der Ankündigung der neuen Strategie vor rund einem Jahr war der Aktienkurs des DAX-Konzerns innerhalb eines Tages um gut 20 Prozent abgestürzt. Trotzdem sei die Entscheidung richtig gewesen, so Klein. "Alle Industrien sind im Wandel, Unternehmen müssen sich transformieren, und mittlerweile sieht jeder, dass die Zukunft in der Cloud liegt - darauf müssen wir reagieren." SAP-Aktien ziehen am Montag via XETRA zeitweise um 1,28 Prozent an auf 116,70 Euro.

