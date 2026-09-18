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Ausrüsterwechsel

On-Aktie wenig bewegt, Nike-Aktie im Minus: Mbappé wechselt Ausrüster und beendet Nike-Deal

On-Aktie wenig bewegt, Nike-Aktie im Minus: Mbappé wechselt Ausrüster und beendet Nike-Deal

Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird künftig in Schuhen des schweizerischen Sportartikelherstellers On auflaufen.

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Der französische Nationalspieler von Real Madrid beendet damit seine langjährige Partnerschaft mit der US-Firma Nike, die seit seiner Jugend bestand.

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Mit dem Coup steigt On in den Fußball-Markt ein. Der 27 Jahre alte WM-Rekordtorschütze Mbappé solle seine Erfahrung in die Entwicklung künftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen und werde globaler Markenbotschafter über den Fußball hinaus, hieß es in der einer Mitteilung.

Weitere Deals mit Federer und Schertenleib

Zusätzlich hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry als "Director of Football" verpflichtet. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge war Henry auch daran beteiligt, Mbappé zu verpflichten.

Finanzielle Details und die Vertragslänge wurden nicht bekanntgegeben. Dem Bericht nach erhält Mbappé im Zuge des Deals eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen. On äußerte sich dazu nicht. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Partnerschaften mit Tennisstar Roger Federer und der Schweizer Fußballerin Sydney Schertenleib geschlossen.

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Die On-Aktie zeigt sich nach einem vorbörslichen Kurssprung an der NYSE am Freitag zeitweise 0,07 Prozent schwächer bei 27,32 US-Dollar, die Nike-Aktie notiert zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 36,27 US-Dollar.

/dav/DP/nas

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: On Holding AG

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09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets

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