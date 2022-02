Ausschluss aus Europarat: Russland kritisiert Entscheidung

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat die Suspendierung aus dem Europarat als "politisierte Entscheidung" kritisiert. Das sei ein weiterer Beweis dafür, "dass der Europarat seine Unabhängigkeit verloren hat, zu einem gehorsamen Instrument des Westblocks und seiner Satelliten geworden ist", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag in Moskau. Das Gremium habe sich in eine "Doppelmoral verstrickt". Ohne Russland verliere der Europarat seine Daseinsberechtigung.

Der Europarat hatte am Freitag mit diesem historischen Schritt auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. Russland bleibt aber trotz Suspendierung formell Mitglied. Sacharowa drohte: "Wir werden in naher Zukunft unsere nächsten Schritte festlegen."/cht/DP/stk