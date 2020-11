Ausschreibung für hochsicheren 450-MHz-Mobilfunk startet

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft können sich ab sofort und bis 18. Dezember für die Nutzung des hochsicheren Mobilfunks in der 450-Megahertz-Frequenz bewerben. Die Bundesnetzagentur entschied dies am Montag gemeinsam mit ihrem Beirat, womit das Vergabeverfahren für das bundesweite Ausschreibungsverfahren startet. Als Gebühr werden für den Gewinner rund 113 Millionen Euro fällig, auch zahlbar in Raten. Die neuen Frequenzen werden dann befristet bis Ende 2040 vergeben.

Dazu will die Behörde in Kürze eine entsprechende Gebührenverordnung erlassen. Die derzeitigen Nutzungsrechte laufen zum 31. Dezember aus. Bislang hatten nur Sicherheitsbehörden darauf Zugriff. Die Bedarfe der Bundeswehr und Polizeien seien bei der jetzigen Entscheidung aber berücksichtigt worden, erklärte die Netzagentur. So sollen die Sicherheitsbehörden künftig auf die noch leistungsfähigeren Frequenzen von 700 Megahertz (MHz) Zugriff erhalten. Dazu soll eine Gesamtstrategie erarbeitet werden.

Der Vorteil der 450-MHz-Frequenz ist, dass mit nur relativ wenigen Masten eine flächendeckende und höchst robuste Kommunikation möglich wird, die auch Gebäude leicht durchdringt. Sie funktioniert auch im Falle eines kompletten Stromausfalls. Breite Teile der Wirtschaft und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatten daher einen Zugang der Energiewirtschaft zu den Frequenzen gefordert, während Innenminister Horst Seehofer (CSU) lange blockierte.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßten die jetzige Entscheidung. "Damit leistet die Bundesnetzagentur einen wichtigen Beitrag, um die Energiewende, den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen voranzubringen." Die Funkfrequenz ermögliche es, das hohe Niveau an Versorgungssicherheit zu halten und auch den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität voranzutreiben, so die Verbände.

