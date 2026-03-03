DAX23.821 ±0,0%Est505.773 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -3,6%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1584 -0,2%Öl87,36 +3,6%Gold5.085 ±0,0%
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Asiens Börsen letztlich fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Ausschüttung

Eckert & Ziegler-Aktie im Plus: Dividende soll steigen

06.03.26 11:30 Uhr
Eckert & Ziegler-Aktie legt zu: Dividendenerhöhung in Aussicht | finanzen.net

Der der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will seinen Anteilseignern für das vergangene Geschäftsjahr eine um fünf Cent höhere Dividende von 0,22 Euro je Aktie zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
14,90 EUR -0,04 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung noch zustimmen. Die Aktie notierte via XETRA zuletzt 1,3 Prozent fester bei 15,19 Euro.

Eckert & Ziegler hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt. Die Berliner konnten in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro.

Den detaillierten Jahresabschluss für 2025 will das Management am 26. März 2026 veröffentlicht./err/nas

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
02.02.2026EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
