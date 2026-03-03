Ausschüttung

Der der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will seinen Anteilseignern für das vergangene Geschäftsjahr eine um fünf Cent höhere Dividende von 0,22 Euro je Aktie zahlen.

Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung noch zustimmen. Die Aktie notierte via XETRA zuletzt 1,3 Prozent fester bei 15,19 Euro.

Eckert & Ziegler hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt. Die Berliner konnten in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro.

Den detaillierten Jahresabschluss für 2025 will das Management am 26. März 2026 veröffentlicht./err/nas

BERLIN (dpa-AFX)