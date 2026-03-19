Ausschüttung

Die FUCHS hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in allen Weltregionen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert.

Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf von 1,23 von 1,17 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich FUCHS relativ optimistisch.

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Im abgelaufenen Jahr lag der Umsatz laut Mitteilung mit 3,563 Milliarden Euro etwas über dem Vorjahresniveau von 3,525 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge ebenfalls leicht um 1 Prozent auf 435 Millionen Euro. Damit lag der Konzern dank eines besseren Schlussquartals leicht über den Konsensschätzungen. In den Monaten Oktober bis Dezember übertraf Fuchs die Erwartungen der Analysten bei Umsatz, EBIT und Ergebnis nach Steuern.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,7 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht Fuchs bei etwa 450 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll dagegen sinken auf circa 270 Millionen Euro von 316 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Aktien von FUCHS haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem überdurchschnittlichen Kursanstieg auf die Jahreszahlen und den 2026er Ausblick des Schmierstoffherstellers reagiert.

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Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 1,6 Prozent höher bei 34,07 Euro. Im XETRA-Handel geht es allerdings abwärts: Zeitweise verlieren die Papiere 0,88 Prozent auf 28,25 Euro. Für das laufende Jahr stünde im XETRA-Handel damit aber immer noch ein Minus von mehr als 10 Prozent zu Buche.

FUCHS verdiente im vergangenen Jahr in etwa so viel wie im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen.

DJG/kla/sha

DOW JONES / dpa-AFX