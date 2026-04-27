Mutares-Aktie steigt: Konzern will Dividende stabil halten
Die Beteiligungsgesellschaft Mutares plant für 2025 eine stabile Dividende.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Diese sei als Mindestdividende zu verstehen. Sollten die Münchener sich in Zukunft von Unternehmensbeteiligungen trennen, die Ergebnis und Liquidität abwerfen, sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Ausschüttung am Erfolg beteiligt werden.
Die Hauptversammlung von Mutares soll am 3. Juli 2026 stattfinden.
Die Mutares-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,4 Prozent fester bei 25,40 Euro.
/lew/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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