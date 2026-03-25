Ausschüttung

Die Aktionäre von Scout24 können sich über eine höhere Dividende freuen. Das teilte der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mit.

Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, will er für 2025 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie ausschütten nach 1,32 Euro im Vorjahr. Der DAX-Konzern bestätigte zudem die Ende Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen und den Ausblick für 2026.

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Scout24 erwartet für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis.

2025 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um 16,5 Prozent auf 406 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent vor. Der Umsatz stieg um knapp 15 Prozent auf 650 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11 Prozent.

Unter dem Strich kletterte der Gewinn 2025 überproportional um fast 50 Prozent auf 240 Millionen Euro, was einem Einmalgewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern zu verdanken war.

DOW JONES