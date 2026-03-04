secunet-Aktie im Minus: Neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger
Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks hat eine neue Dividendenpolitik beschlossen und will entsprechend für 2025 eine niedrigere Dividende ausschütten.
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Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 15 Cent niedrigere Dividende von 2,58 Euro erhalten, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Dies entspreche circa 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern.
Der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung soll sich nun an dem Konzernergebnis nach Steuern orientieren. Zudem soll sich die Ausschüttungsquote an die jeweiligen Finanzierungsbedürfnisse des Unternehmens anpassen und innerhalb einer Bandbreite von 30 und 50 Prozent des Konzernergebnisses liegen. Dies ermögliche es dem Management zur Finanzierung des Wachstums finanziell flexibler zu sein, so das Unternehmen.
Die Aktie von secunet Security Networks notiert via XETRA zeitweise 1,69 Prozent tiefer bei 174,40 Euro.
/err/stk
ESSEN (dpa-AFX)
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