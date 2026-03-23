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Ausschüttung steigt

Drägerwerk-Aktie rutscht ab: Medizintechnikkonzern zahlt erneut mehr Dividende

24.03.26 11:01 Uhr
Mehr Geld für Aktionäre: Drägerwerk erhöht Dividende deutlich - Aktie mit Verlusten | finanzen.net

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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Der Konzern will der Hauptversammlung für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, wie Drägerwerk am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Für 2024 hatten die Dividenden 1,97 Euro je Stammaktie und 2,03 Euro je Vorzugsaktie betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss stieg 2025 um gut 12 Prozent auf knapp 139,5 Millionen Euro.

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Die Aktie von Draegerwerk zeigt sich auf XETRRA zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 87,90 Euro.

LÜBECK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Drägerwerk

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26.01.2026Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.01.2026Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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26.01.2026Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.01.2026Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

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