Drägerwerk-Aktie rutscht ab: Medizintechnikkonzern zahlt erneut mehr Dividende
Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen.
Werte in diesem Artikel
Der Konzern will der Hauptversammlung für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, wie Drägerwerk am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Für 2024 hatten die Dividenden 1,97 Euro je Stammaktie und 2,03 Euro je Vorzugsaktie betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss stieg 2025 um gut 12 Prozent auf knapp 139,5 Millionen Euro.
Die Aktie von Draegerwerk zeigt sich auf XETRRA zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 87,90 Euro.
LÜBECK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Drägerwerk
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Drägerwerk
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Drägerwerk News
Bildquellen: Drägerwerk