Tesla trifft erste Vorbereitungen für Rückzug von der Börse

Tesla 312,60 EUR -0,24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Das Unternehmen aus dem Silicon Valley kündigte am Dienstag die Gründung eines Ausschusses an, um eine solchen Schritt auszuloten. Es gebe allerdings noch keinen formellen Vorschlag von Unternehmenschef Elon Musk für eine Transaktion. Der Tesla -Chef hatte am Montag erklärt, er habe die Rückendeckung des Verwaltungsrats sowie des saudi-arabischen Staatsfonds für ein sogenanntes Delisting. Der saudi-arabische Staatsfonds habe mit ihm bereits seit fast zwei Jahren über einen Rückzug des Unternehmens von der Börse gesprochen. Er habe seit seiner Ankündigung vergangene Woche immer wieder Kontakt zu den Saudis gehabt, die sich jüngst mit fast fünf Prozent an Tesla beteiligt hatten.

Hamburg (Reuters)

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, ROBYN BECK/AFP/Getty Images, pio3 / Shutterstock.com, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images