Ausschuss stimmt für Niederländer Elderson im EZB-Direktorium

Heute im Fokus

DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- Amazon im Visier des Kartellamts -- Henkel bekräftigt Prognose für 2020 -- Deutsche Post verdient mehr -- adidas, Compleo Charging im Fokus

American Airlines will Kasse mit weiterer Kapitalerhöhung aufbessern. BioNTech - Preis für Corona-Impfstoff unterhalb üblicher Marktpreise. US-Richter erhöht Druck auf Bayer in Glyphosat-Streit - Bayer macht laut Mediator deutliche Fortschritte. Lufthansa platziert Wandelanleihe - dank hoher Nachfrage Emission erhöht. HORNBACH hebt Jahresprognose erneut an.